Дабл-дабл К.Фесенка принес "Авеллино" победу в матче Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В 13 туре группового этапа Лиги чемпионов по баскетболу состоялся ряд поединков, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Итальянская команда "Авеллино" за которую выступает капитан сборной Украины Кирилл Фесенко, победила на выезде лидера группы D испанский "Тенерифе" - 78:66.
К.Фесенко вышел на паркет со скамейки запасных и сделал дабл-дабл за 20 минут - 13 очков (6/12 двухочковые, 1/2 штрафные), 14 подборов, а также добавил к своей статистике 1 перехват при 2 потерях.
Таким образом "Авеллино" приблизился к "Тенерифе" в турнирной таблице - испанцы имеют 10 побед и 3 поражения, у итальянцев на одну победу меньше.
Отметим, что К.Фесенко попал в топ-5 моментов первого игрового дня тура, заняв в нем второе место.
Добавим, что в матче другого представителя Украины Сергея Гладыря, его "Монако" потерпел поражение от чешского "Нимбурке" 66:76. Украинский атакующий защитник поединок пропускал.
Как сообщал УНН, трое украинцев провели результативные поединки в баскетбольном чемпионате Испании .