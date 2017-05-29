Д.Ярош та В.Парасюк не відвідали жодного засідання Ради в травні - КВУ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28121 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 70483 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 80899 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 76067 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 104147 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74801 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84364 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96416 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88243 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 192261 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
69%
Популярнi новини

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 6614 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 12514 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12774 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18928 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 6154 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 80910 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 192264 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345707 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280704 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 390200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16114 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14666 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 76075 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21913 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26945 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Д.Ярош та В.Парасюк не відвідали жодного засідання Ради в травні - КВУ

Київ • УНН

 • 10730 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Лише 164 народних депутати із 422 відвідали всі засідання Верховної Ради в травні, а Дмитро Ярош та Володимир Парасюк пропустили всі засідання. Про це йдеться в дослідженні КВУ, яке було виконано в рамках проекту “Дослівно”, передає УНН.

Д.Ярош та В.Парасюк не відвідали жодного засідання Ради в травні - КВУ

Зокрема, 11 народних депутатів пропустили всі 100% засідань Ради в травні. Це Е.Матвійчук, А.Білецький, Д.Ярош, В.Парасюк (позафракційні), В.Богуслаєв (“Воля Народу”), Є.Бакулін (“Опозиційний блок”), П.Сабашук (БПП), а також С.Клюєв та О.Онищенко, який розшукує українська влада. Інформація надана за даними письмової та електронної реєстрації.

Серед фракцій найкраще відвідували засідання Ради в травні депутати Радикальної партії Олега Ляшка, Народного Фронту та БПП. В середньому на засіданнях були зареєстровані 89% депутатів РПЛ, 85% — НФ, 84% — БПП, 82% — “Самопомочі”, 76% — “Батьківщини”, 75% — “Відродження”, 74% — позафракційних депутатів. Найгірші показники відвідуваності в “Опозиційного блоку” (68%) та “Волі Народу” (65%). Інформація за даними письмової реєстрації.

Загалом в травні відбулося 12 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було прийнято в цілому понад 30 проектів законів та постанов.

Як повідомляв УНН, ВР може весь вівторок витратити на обрання Омбудсмена.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21