Д.Ярош та В.Парасюк не відвідали жодного засідання Ради в травні - КВУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Лише 164 народних депутати із 422 відвідали всі засідання Верховної Ради в травні, а Дмитро Ярош та Володимир Парасюк пропустили всі засідання. Про це йдеться в дослідженні КВУ, яке було виконано в рамках проекту “Дослівно”, передає УНН.
Зокрема, 11 народних депутатів пропустили всі 100% засідань Ради в травні. Це Е.Матвійчук, А.Білецький, Д.Ярош, В.Парасюк (позафракційні), В.Богуслаєв (“Воля Народу”), Є.Бакулін (“Опозиційний блок”), П.Сабашук (БПП), а також С.Клюєв та О.Онищенко, який розшукує українська влада. Інформація надана за даними письмової та електронної реєстрації.
Серед фракцій найкраще відвідували засідання Ради в травні депутати Радикальної партії Олега Ляшка, Народного Фронту та БПП. В середньому на засіданнях були зареєстровані 89% депутатів РПЛ, 85% — НФ, 84% — БПП, 82% — “Самопомочі”, 76% — “Батьківщини”, 75% — “Відродження”, 74% — позафракційних депутатів. Найгірші показники відвідуваності в “Опозиційного блоку” (68%) та “Волі Народу” (65%). Інформація за даними письмової реєстрації.
Загалом в травні відбулося 12 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було прийнято в цілому понад 30 проектів законів та постанов.
Як повідомляв УНН, ВР може весь вівторок витратити на обрання Омбудсмена.