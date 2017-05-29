Д.Ярош и В.Парасюк не посетили ни одного заседания Совета в мае - КИУ

В частности, 11 народных депутатов пропустили все 100% заседаний Совета в мае. Это Е.Матвийчук, А.Билецкий, Д.Ярош, В.Парасюк (внефракционные), Богуслаев ( "Воля народа"), Е. Бакулин ( "Оппозиционный блок"), П.Сабашук (БПП), а также С .Клюев и А.Онищенко, который разыскивает украинская власть. Информация предоставлена ​​по данным письменной и электронной регистрации.

Среди фракций лучше посещали заседания Совета в мае депутаты Радикальной партии Олега Ляшко, Народного Фронта и БПП. В среднем на заседаниях были зарегистрированы 89% депутатов РПЛ, 85% - НФ, 84% - БПП, 82% - "взаимопомощи", 76% - "Батькивщины", 75% - "Возрождение", 74% - внефракционных депутатов. Худшие показатели посещаемости в "Оппозиционного блока" (68%) и "Воли Народа" (65%). Информация по данным письменной регистрации.

Всего в мае состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на котором было принято в общей сложности более 30 проектов законов и постановлений.

Как сообщал УНН, ВР может все вторник потратить на избрание омбудсмена.