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Д.Вовк пояснив, як утворюється ціна на газ для споживачів

Д.Вовк пояснив, як утворюється ціна на газ для споживачів

Київ • УНН

 • 16314 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк пояснив як формується ціна на газ і спростував чутки, що ці гроші ідуть у кишеню олігархам. Таку заяву він зробив на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Хочу спростувати декілька фальшивих тез, які поширюються в суспільстві, що це начебто якийсь податок. Це не відповідає дійсності. Раніше люди платили за транспортування та розподіл в загальній ціні на газ, але їм не доводили інформацію з чого вона складається. Наше завдання комісії, щоб був повністю прозорий та зрозумілий рахунок для споживача. Вони того заслуговують. Тому хочу до вашого відома довести, що ця плата складається з податку на додану вартість, який іде в державний бюджет України, а не якимось олігархам. Друга позиція - це вартість транспортування магістральними мережами державної компанії "Укртрансгаз", загальна протяжність магістральних мереж, які потрібно забезпечити у надійному та безпечному стані, майже 40 тис. км. Третя позиція - це вартість транспортування розподільчими мережами, яких в Україні 270 тис. км і які обслуговують 50 тис. українців", - сказав Д.Вовк.

"Про жодні додаткові кошти якимось олігархам мова не йде", - наголосив голова НКРЕКП.

Він додав, що розуміє бажання політизувати складні питання в енергетиці, але "жодного підвищення немає - відбувається лише розділення рахунку".

Також Д.Вовк повідомив, що "за 87% відповідає уряд, як за ціну газу, і за лише 13% відповідає Національна комісія. І для жодного споживача жодного підвищення в результаті всього цього не буде. Буде додатковий адаптаціїйний перехідний період, який від самого початку передбачався комісією, щоб усі споживачі знали, який теплорозмір, мали можливість зменшення своєї оплати, а також поступово переходили до цієї системи".

Нагадаємо, НКРЕКП на 3 місяці призупинить рішення про запровадження абонплати на газ.

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