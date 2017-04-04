Д.Вовк объяснил, как образуется цена на газ для потребителей

"Хочу опровергнуть несколько фальшивых тезисов, которые распространяются в обществе, что это вроде какой-то налог. Это не соответствует действительности. Раньше люди платили за транспортировку и распределение в общей цене на газ, но им не доводили информацию из чего она состоит. Задача нашей комиссии, чтобы был полностью прозрачен и понятен счет для потребителя. Они того заслуживают. Поэтому хочу довести до вашего сведенья, что эта плата состоит из налога на добавленную стоимость, который идет в государственный бюджет Украины, а не каким-то олигархам. Вторая позиция - это стоимость транспортировки магистральными сетями государственной компании "Укртрансгаз", общая протяженность магистральных сетей, которые нужно удерживать в надежном и безопасном состоянии, почти 40 тыс. км. Третья позиция - это стоимость транспортировки распределительными сетями, которых в Украине 270 тыс. км и которые обслуживают 50 тыс. украинцев", - сказал Д.Вовк.

"Ни о каких дополнительных средствах каким-то олигархам речь не идет", - подчеркнул глава НКРЕКП.

Он добавил, что понимает желание политизировать сложные вопросы в энергетике, но "повышения нет - происходит только разделение счета".

Также Д.Вовк сообщил, что "за 87% отвечает правительство, как за цену газа, а Национальная комиссия - только за 13%. Ни для одного потребителя никакого повышения в результате всего этого не будет. Будет дополнительный адаптационный переходный период, который с самого начала предполагался комиссией, чтобы все потребители... имели возможность уменьшения своей оплаты, а также постепенно переходили к этой системе".

Напомним, НКРЕКП на 3 месяца приостановит решение о введении абонплаты на газ.