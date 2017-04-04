Д.Вовк объяснил, как образуется цена на газ для потребителей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103057 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158111 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117166 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116974 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Д.Вовк объяснил, как образуется цена на газ для потребителей

Д.Вовк объяснил, как образуется цена на газ для потребителей

Киев  •  УНН

 • 16307 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк объяснил, как формируется цена на газ и опроверг слухи, что эти деньги идут в карман олигархам. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Хочу опровергнуть несколько фальшивых тезисов, которые распространяются в обществе, что это вроде какой-то налог. Это не соответствует действительности. Раньше люди платили за транспортировку и распределение в общей цене на газ, но им не доводили информацию из чего она состоит. Задача нашей комиссии, чтобы был полностью прозрачен и понятен счет для потребителя. Они того заслуживают. Поэтому хочу довести до вашего сведенья, что эта плата состоит из налога на добавленную стоимость, который идет в государственный бюджет Украины, а не каким-то олигархам. Вторая позиция - это стоимость транспортировки магистральными сетями государственной компании "Укртрансгаз", общая протяженность магистральных сетей, которые нужно удерживать в надежном и безопасном состоянии, почти 40 тыс. км. Третья позиция - это стоимость транспортировки распределительными сетями, которых в Украине 270 тыс. км и которые обслуживают 50 тыс. украинцев", - сказал Д.Вовк.

"Ни о каких дополнительных средствах каким-то олигархам речь не идет", - подчеркнул глава НКРЕКП.

Он добавил, что понимает желание политизировать сложные вопросы в энергетике, но "повышения нет - происходит только разделение счета".

Также Д.Вовк сообщил, что "за 87% отвечает правительство, как за цену газа, а Национальная комиссия - только за 13%. Ни для одного потребителя никакого повышения в результате всего этого не будет. Будет дополнительный адаптационный переходный период, который с самого начала предполагался комиссией, чтобы все потребители... имели возможность уменьшения своей оплаты, а также постепенно переходили к этой системе".

Напомним, НКРЕКП на 3 месяца приостановит решение о введении абонплаты на газ.

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