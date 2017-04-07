Д.Віда планує продовжити кар'єру в Іспанії або Англії

"У мене є пропозиції з Туреччини, Іспанії та Англії. Вдячний турецьким клубам за інтерес, але я не хочу втратити шанс зіграти в кращих лігах в яких мріяв виступати. Я продовжу кар'єру в Англії або Іспанії", - розповів Д.Віда.

Додамо, що контракт Д.Віди з "Динамо" дійсний до 30 червня 2018 року. Крім того, хорват є другим найдорожчим гравцем київського "Динамо" за даними авторитетного сайту Transfermarkt - 9 млн євро.

Як повідомляв УНН, екс-динамівець Д.Сілва продовжить кар'єру в бразильському "Інтернасьйоналі".