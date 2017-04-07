Д.Вида планирует продолжить карьеру в Испании или Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Защитник "Динамо" Домагой Вида прокомментировал слухи относительно возможного переезда в чемпионат Турции, передает УНН со ссылкой на сайт Fotospor.
"У меня есть предложения из Турции, Испании и Англии. Благодарен турецким клубам за интерес, но я не хочу упустить шанс сыграть в лучших лигах в которых мечтал выступать. Я продолжу карьеру в Англии или Испании", - рассказал Д.Вида.
Добавим, что контракт Д.Виды с "Динамо" действует до 30 июня 2018. Кроме того, хорват является вторым самым дорогим игроком киевского "Динамо" по данным авторитетного сайта Transfermarkt - 9 млн евро.
Как сообщал УНН, экс-динамовец Д.Силва продолжит карьеру в бразильском "Интернасьональ".