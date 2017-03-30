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Д.Туска викликали на допит до Варшавської прокуратури

Д.Туска викликали на допит до Варшавської прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Голову Євроради Дональда Туска викликали до Варшавської окружної прокуратури на допит, який відбудеться 19 квітня, передає УНН з посиланням на TVN24.

За інформацією телеканалу, дата допиту узгоджена з представником Д.Туска. За попередніми даними, глава Євроради приїде в прокуратуру.

При цьому представник Варшавської прокуратури Миха Дзіканскі заявив, що прокуратура не отримувала офіційне підтвердження від Д.Туска.

“Тому ми не можемо коментувати повідомлення про дату його приїзду,” — сказав представник прокуратури.

Нагадаємо, Д.Туск розповів про наступні кроки ЄС щодо Brexit.

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