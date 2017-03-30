Д.Туска викликали на допит до Варшавської прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Голову Євроради Дональда Туска викликали до Варшавської окружної прокуратури на допит, який відбудеться 19 квітня, передає УНН з посиланням на TVN24.
За інформацією телеканалу, дата допиту узгоджена з представником Д.Туска. За попередніми даними, глава Євроради приїде в прокуратуру.
При цьому представник Варшавської прокуратури Миха Дзіканскі заявив, що прокуратура не отримувала офіційне підтвердження від Д.Туска.
“Тому ми не можемо коментувати повідомлення про дату його приїзду,” — сказав представник прокуратури.
Нагадаємо, Д.Туск розповів про наступні кроки ЄС щодо Brexit.