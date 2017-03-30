Д.Туска вызвали на допрос в Варшавской прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель Евросовета Дональда Туска вызвали в Варшавской окружной прокуратуры на допрос, который состоится 19 апреля, передает УНН со ссылкой на TVN24.
По информации телеканала, дата допроса согласована с представителем Д. Туска. По предварительным данным, глава Евросовета приедет в прокуратуру.
При этом представитель Варшавской прокуратуры Миха Дзикански заявил, что прокуратура не получала официальное подтверждение от Д. Туска.
"Поэтому мы не можем комментировать сообщения о дате его приезда", - сказал представитель прокуратуры.
Напомним, Туск рассказал о следующих шагах ЕС по Brexit.