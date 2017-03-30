Д.Туска вызвали на допрос в Варшавской прокуратуры

По информации телеканала, дата допроса согласована с представителем Д. Туска. По предварительным данным, глава Евросовета приедет в прокуратуру.

При этом представитель Варшавской прокуратуры Миха Дзикански заявил, что прокуратура не получала официальное подтверждение от Д. Туска.

"Поэтому мы не можем комментировать сообщения о дате его приезда", - сказал представитель прокуратуры.

Напомним, Туск рассказал о следующих шагах ЕС по Brexit.