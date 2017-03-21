Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що скликає лідерів Євросоюзу на саміт на 29 квітня для обговорення керівних принципів щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit). Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Я скликаю саміт ЄС 29 квітня, щоб ухвалити керівні принципи Brexit від 27 країн ЄС. Пріоритет повинен надаватися визначеності, ясності для всіх: громадян, організацій та держав-членів", - зазначив Д.Туск.
Нагадаємо, Британія подасть заявку в ЄС на Brexit 29 березня.
Також нагадаємо, королева Великої Британії схвалила закон про вихід країни з ЄС.
Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.