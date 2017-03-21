Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 37880 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104036 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119456 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178486 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130309 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124966 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117425 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106504 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107545 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля

Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля

Киев  •  УНН

 • 8095 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что созывает лидеров Евросоюза на саммит на 29 апреля для обсуждения руководящих принципов по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Я собираю саммит ЕС 29 апреля, чтобы принять руководящие принципы Brexit от 27 стран ЕС. Приоритет должен предоставляться определенности, ясности для всех: граждан, организаций и государств-членов", - отметил Туск.

Напомним, Великобритания подаст заявку в ЕС на Brexit 29 марта.

Также напомним, королева Великобритании одобрил закон о выходе страны из ЕС.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

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