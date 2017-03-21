Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что созывает лидеров Евросоюза на саммит на 29 апреля для обсуждения руководящих принципов по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Я собираю саммит ЕС 29 апреля, чтобы принять руководящие принципы Brexit от 27 стран ЕС. Приоритет должен предоставляться определенности, ясности для всех: граждан, организаций и государств-членов", - отметил Туск.
Напомним, Великобритания подаст заявку в ЕС на Brexit 29 марта.
Также напомним, королева Великобритании одобрил закон о выходе страны из ЕС.
Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.
Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.