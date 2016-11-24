Д.Туск заявив, що очікує вирішення питання безвізу для України цього року

Як зазначив С.Цеголко, Президент Туск розпочав прес-конференцію після саміту Україна-ЄС українською.

"...ми цінуємо ті реформи, які під головуванням Президента Порошенка провела Україна. Сьогодні ви виконали всі зобов'язання по безвізу. Я знаю, ви заслуговуєте на більше. І запевнив, що у найближчі тижні очікує завершення переговорів всередині ЄС", - процитуваву слова Д.Туска речник П.Порошенка.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що це перший саміт, коли не Україні ставлять питання, а ми ставимо питання перед ЄС - виконати власні зобов'язання перед Україною.