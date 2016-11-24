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Д.Туск заявил, что ожидает решения вопроса безвиза для Украины в этом году

Киев • УНН

 • 9183 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС подчеркнул, что ожидает решения вопроса безвиза в этом году. Его слова в Twitter процитировал представитель Президента Украины Святолсав Цеголко, переда "УНН.

Д.Туск заявил, что ожидает решения вопроса безвиза для Украины в этом году

Как отметил С.Цеголко, Президент Д.Туск начал пресс-конференцию после саммита Украина-ЕС на украинском.

"...ми цінуємо ті реформи, які під головуванням Президента Порошенка провела Україна. Сьогодні ви виконали всі зобов'язання по безвізу. Я знаю, ви заслуговуєте на більше. І запевнив, що у найближчі тижні очікує завершення переговорів всередині ЄС"

("...Мы ценим те реформы, которые под председательством Президента Порошенко провела Украина. Сегодня вы выполнили все обязательства по безвизу. Я знаю, вы заслуживаете большего. И заверил, что в ближайшие недели ожидает завершения переговоров внутри ЕС"), - процитировал слова Д.Туска представитель П.Порошенко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это первый саммит, когда Украина ставит вопросы, а мы ставим вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства перед Украиной.

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