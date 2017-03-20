Д.Трамп зустрінеться з президентом Єгипту у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Єгипетський президент Абдель Фаттах ас-Сісі відвідає Вашингтон з офіційним візитом 3 квітня. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
Повідомляється, що глава Єгипту прибуде в США на запрошення американського президента Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, президент США телефоном обговорив із президентом Єгипту боротьбу з тероризмом.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав інтенсивними переговори щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.