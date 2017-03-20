Д.Трамп встретится с президентом Египта в апреле

Сообщается, что глава Египта прибудет в США по приглашению американского президента Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, президент США телефону обсудил с президентом Египта борьбу с терроризмом.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал интенсивными переговоры по его встречи с президентом США Дональдом Трампом.