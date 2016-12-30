Д.Трамп зустрінеться з керівництвом розвідки США у зв'язку з кібератаками з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Новообраний президент Дональд Трамп наступного тижня зустрінеться з керівниками розвідки США у зв'язку з хакерськими атаками на США з боку Росії. Про це йдеться в заяві Д.Трампа, наданій в четвер увечері ТАСС, передає УНН.
“Нашій країні пора рухатися вперед, до чогось більшого і кращого. Тим не менше в інтересах країни і нашого великого народу я зустрінуся наступного тижня з лідерами розвідувального співтовариства, щоб отримати останню інформацію щодо фактів в даній ситуації”, — сказав Д.Трамп.
В четвер адміністрація президента США Б.Обами оголосила про введення нових санкцій проти Росії, які Вашингтон пов’язує з хакерськими атаками. Під санкції потрапили ФСБ і Головне розвідувальне управління Генштабу (офіційно Головне управління).
Крім того, було оголошено про видворення з країни 35 російських дипломатів.
У Білому домі раніше повідомили, що команда Д.Трампа була проінформована про введення санкцій. Помічник Б.Обами Ліза Монако зазначила, що “високопоставленому члену команди” новообраного президента було передано “повідомлення”.
“Ніяких завчасних консультацій не було”, — уточнила вона.