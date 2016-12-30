Д.Трамп встретится с руководством разведки США в связи с кибератаками со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Новоизбранный президент Дональд Трамп на следующей неделе встретится с руководителями разведки США в связи с хакерскими атаками на США со стороны России. Об этом говорится в заявлении Д.Трампа, предоставленном в четверг вечером ТАСС , передает УНН.
"Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему. Тем не менее в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на следующей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию по фактам в данной ситуации ", - сказал Д.Трамп.
В четверг администрация президента США Б.Обамы объявила о введении новых санкций против России, которые Вашингтон связывает с хакерскими атаками. Под санкции попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба (официально Главное управление).
Кроме того, было объявлено о выдворении из страны 35 российских дипломатов.
В Белом доме ранее сообщили, что команда Д.Трампа была проинформирована о введении санкций. Помощник Обамы Лиза Монако отметила, что "высокопоставленному члену команды" новоизбранного президента было передано "сообщение".
"Никаких заблаговременных консультаций не было", - уточнила она.