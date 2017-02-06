Д.Трамп збирається на саміт НАТО у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з лідерами НАТО в Європі в травні. Про це він сказав у телефонній розмові у неділю з Генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом, який також торкнувся конфлікту на сході України. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Reuters, передає УНН.
У заяві Білого дому зазначається, що Д.Трамп і Й.Столтенберг "обговорювали, як стимулювати всіх союзників у НАТО виконати свої зобов'язання щодо витрат на оборону".
"Президент Трамп погодився приєднатися до зустрічі лідерів НАТО в Європі в травні", - йдеться в заяві.
Д.Трамп і Й.Столтенберг також "обговорили можливості для мирного врегулювання конфлікту уздовж українського кордону".
У заяві НАТО зазначається, що Й.Столтенберг і Д.Трамп "підтвердили важливість Альянсу в неспокійні часи".
"Вони розглянули прогрес в боротьбі з тероризмом і питання витрат на оборону НАТО, і наголосили на необхідності продовження зусиль щодо забезпечення справедливого розподілу тягаря між усіма союзниками у НАТО. Вони також обговорили сплеск насильства на сході України, а також перспективи мирного врегулювання", - йдеться у заяві Альянсу.
Генсек НАТО, як зазначається, нагадав про "послідовну політику НАТО щодо сильної оборони і діалогу з Росією".
"Генеральний секретар і президент Д.Трамп очікують на майбутній саміт НАТО в Брюсселі наприкінці травня для обговорення цих питань", - сказано у заяві.
Нагадаємо, під час телефонної розмови Президент України П.Порошенко і Д.Трамп наголосили на необхідності повного припинення вогню на Донбасі.