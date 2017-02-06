Д.Трамп збирається на саміт НАТО у травні

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з лідерами НАТО в Європі в травні. Про це він сказав у телефонній розмові у неділю з Генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом, який також торкнувся конфлікту на сході України. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Reuters, передає УНН.