Д.Трамп собирается на саммит НАТО в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае. Об этом он сказал в телефонном разговоре в воскресенье с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, который также коснулся конфликта на востоке Украины. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Reuters, передает УНН.
В заявлении Белого дома говорится, что Д.Трамп и Й.Столтенберг "обсуждали, как стимулировать всех союзников в НАТО выполнить свои обязательства по расходам на оборону".
"Президент Трамп согласился присоединиться к встрече лидеров НАТО в Европе в мае", - говорится в заявлении.
Д.Трамп и Й.Столтенберг также "обсудили возможности для мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы".
В заявлении НАТО отмечается, что Й.Столтенберг и Д.Трамп "подтвердили важность Альянса в неспокойные времена".
"Они рассмотрели прогресс в борьбе с терроризмом и вопросы расходов на оборону НАТО, и подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению справедливого распределения бремени между всеми союзниками в НАТО. Они также обсудили всплеск насилия на востоке Украины, а также перспективы мирного урегулирования", - говорится в заявлении альянса.
Генсек НАТО, как отмечается, напомнил про "последовательную политику НАТО в отношении сильной обороны и диалога с Россией".
"Генеральный секретарь и президент Д.Трамп ожидают предстоящий саммит НАТО в Брюсселе в конце мая для обсуждения этих вопросов", - сказано в заявлении.
Напомним, во время телефонного разговора Президент Украины П.Порошенко и Д.Трамп подчеркнули необходимость полного прекращения огня на Донбассе.