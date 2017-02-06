Д.Трамп собирается на саммит НАТО в мае

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае. Об этом он сказал в телефонном разговоре в воскресенье с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, который также коснулся конфликта на востоке Украины. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Reuters, передает УНН.