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Д.Трамп займеться обмеженням імміграції в перший день на посаді

Д.Трамп займеться обмеженням імміграції в перший день на посаді

Київ • УНН

 • 9251 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в перший день в Білому домі Д.Трамп готовий зробити перші кроки до будівництва стіни на кордоні з Мексикою і обмеження імміграції.

Відзначається, що він має намір також скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

Республіканець також відвідає штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яке неодноразово піддавав критиці під час передвиборної кампанії і після свого обрання.

Нагадаємо, штаб Д.Трампа оголосив про 17 нових призначень в майбутній адміністрації.

Як повідомляв УНН, 11 січня, обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що почне будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи закінчення переговорів з Мехіко. Вони, як очікується, почнуться відразу ж після його інавгурації.

 

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