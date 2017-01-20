Д.Трамп займеться обмеженням імміграції в перший день на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що в перший день в Білому домі Д.Трамп готовий зробити перші кроки до будівництва стіни на кордоні з Мексикою і обмеження імміграції.
Відзначається, що він має намір також скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.
Республіканець також відвідає штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яке неодноразово піддавав критиці під час передвиборної кампанії і після свого обрання.
Нагадаємо, штаб Д.Трампа оголосив про 17 нових призначень в майбутній адміністрації.
Як повідомляв УНН, 11 січня, обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що почне будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи закінчення переговорів з Мехіко. Вони, як очікується, почнуться відразу ж після його інавгурації.