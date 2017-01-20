Д.Трамп займется ограничением иммиграции в первый день в должности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в первый день в Белом доме Д.Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.
Отмечается, что он намерен также отменить некоторые указы главы государства Барака Обамы.
Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
Напомним, штаб Д.Трамп объявил о 17 новых назначений в будущей администрации.
Как сообщал УНН, 11 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. Они, как ожидается, начнутся сразу же после его инаугурации.