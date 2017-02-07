Д.Трамп заявив, що у витоку його телефонних розмов винні "люди Обами"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що у витоках інформації про його телефонні розмови з іноземними лідерами винні люди екс-президента США Барака Обами. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає УНН.
“Це ганьба, що вони допустили витік, тому що це суперечить інтересам нашої країни. Це дуже небезпечна річ для цієї країни”, — заявив Д.Трамп.
Президент впевнений в тому, що саме “люди Обами” передавали ЗМІ деталі його бесіди з мексиканським і австралійським лідерами.
Також Д.Трамп зазначив, що співробітники, які працювали в адміністрації Б.Обами, досі працюють в апараті Білого дому і Раді національної безпеки.