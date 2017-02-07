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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Д.Трамп заявил, что в утечке его телефонных разговоров виноваты "люди Обамы"

Киев • УНН

 • 7173 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Д.Трамп заявил, что в утечке его телефонных разговоров виноваты "люди Обамы"

"Это позор, что они допустили утечку, так как это противоречит интересам нашей страны. Это очень опасная вещь для этой страны ", - заявил Д.Трамп.

Президент уверен в том, что именно "люди Обамы" передавали СМИ детали его беседы с мексиканским и австралийским лидерами.

Также Д.Трамп отметил, что сотрудники, которые работали в администрации Обамы, до сих пор работают в аппарате Белого дома и Совета национальной безопасности.

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