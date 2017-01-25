Д.Трамп заявив, що Мексика заплатить за стіну на кордоні із США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що за будівництво стіни на кордоні США і Мексики заплатить Мексика. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC, передає УНН.
За словами президента США, будівництво почнеться найближчим часом, а Мексика стовідсотково заплатить за стіну. При цьому спочатку створення стіни буде фінансуватися за рахунок американських платників податків.
“Я говорю вам, що платіж (від Мексики — ред.) буде. Деяким шляхом, можливо складним шляхом. Те, що я роблю, добре для США. І це буде добре для Мексики теж”, — сказав Д.Трамп.
Президент США уточнив, що будівництво почнеться протягом місяців, а детальне планування — “починається негайно”.
Як повідомляв УНН, Мексика розраховує мати добрі стосунки з адміністрацією США після вступу Дональда Трампа на пост президента, проте не стане платити за будівництво прикордонної стіни.