Д.Трамп заявил, что Мексика заплатит за стену на границе с США

По словам президента США, строительство начнется в ближайшее время, а Мексика полностью заплатит за стену. При этом сначала создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков.

"Я говорю вам, что платеж (от Мексики - ред.) будет. Некоторым путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже", - сказал Д.Трамп.

Президент США уточнил, что строительство начнется в течение месяцев, а детальное планирование - "начинается немедленно".

Как сообщал УНН, Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после вступления Дональда Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство пограничной стены.