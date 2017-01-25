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Д.Трамп заявил, что Мексика заплатит за стену на границе с США

Д.Трамп заявил, что Мексика заплатит за стену на границе с США

Киев • УНН

 • 11461 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC, передает УНН.

По словам президента США, строительство начнется в ближайшее время, а Мексика полностью заплатит за стену. При этом сначала создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков.

"Я говорю вам, что платеж (от Мексики - ред.) будет. Некоторым путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже", - сказал Д.Трамп.

Президент США уточнил, что строительство начнется в течение месяцев, а детальное планирование - "начинается немедленно".

Как сообщал УНН, Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после вступления Дональда Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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