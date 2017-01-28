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Д.Трамп заявив про готовність почати нові торговельні переговори з Мексикою

Д.Трамп заявив про готовність почати нові торговельні переговори з Мексикою

Київ • УНН

 • 10250 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до того, щоб почати переговори з приводу торговельних угод з Мексикою, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Ми збираємося почати нові переговори щодо торговельних угод з Мексикою. І це буде добре для обох країн,” — сказав він.

Він також зазначив, що сподівається на старт переговорів в найближчі місяці.

Як повідомляв УНН, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Д.Трамп має намір в перші 100 днів президентства вивести США з транстихоокеанський партнерства.

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