Д.Трамп заявив про готовність почати нові торговельні переговори з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до того, щоб почати переговори з приводу торговельних угод з Мексикою, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми збираємося почати нові переговори щодо торговельних угод з Мексикою. І це буде добре для обох країн,” — сказав він.
Він також зазначив, що сподівається на старт переговорів в найближчі місяці.
Як повідомляв УНН, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, Д.Трамп має намір в перші 100 днів президентства вивести США з транстихоокеанський партнерства.