Д.Трамп заявил о готовности начать новые торговые переговоры с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тому, чтобы начать переговоры по поводу торговых соглашений с Мексикой, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы собираемся начать новые переговоры по торговым соглашениям с Мексикой. И это будет хорошо для обеих стран ", - сказал он.
Он также отметил, что надеется на старт переговоров в ближайшие месяцы.
Как сообщал УНН, президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, Д.Трамп намерен в первые 100 дней президентства вывести США из транстихоокеанского партнерства.