Д.Трамп заявил о готовности начать новые торговые переговоры с Мексикой

"Мы собираемся начать новые переговоры по торговым соглашениям с Мексикой. И это будет хорошо для обеих стран ", - сказал он.

Он также отметил, что надеется на старт переговоров в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНН, президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Д.Трамп намерен в первые 100 дней президентства вывести США из транстихоокеанского партнерства.