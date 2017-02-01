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Д.Трамп закликав американські компанії знизити ціни на ліки

Д.Трамп закликав американські компанії знизити ціни на ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав американські фармацевтичні компанії знизити вартість ліків. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з топ-менеджерами цих компаній, передає УНН.

“Сьогодні я зустрівся з керівниками фармацевтичних компаній в Білому домі. Вони досягли екстраординарних успіхів, але ціни на ліки захмарні. Ми повинні отримати більш низькі ціни, ми повинні отримати ще більше інновації”, — повідомив Д.Трамп.

Крім того, президент США “запропонував керівникам повернути свої компанії назад у Сполучені Штати”.

“Наша торгова політика буде виставляти пріоритети”, — пообіцяв він.

За його словами, неправильно, що в США без особливих бар’єрів надходять ліки, вироблені в інших країнах.

“У наших фармацевтичних фірм є великі фінансові ресурси, щоб прискорити розвиток нових ліків”, — заявив Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп призначив нового главу прикордонної служби США.

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