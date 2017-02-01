Д.Трамп призвал американские компании снизить цены на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп призвал американские фармацевтические компании снизить стоимость лекарств. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook по итогам встречи с топ-менеджерами этих компаний, передает УНН.
"Сегодня я встретился с руководителями фармацевтических компаний в Белом доме. Они достигли экстраординарных успехов, но цены на лекарства заоблачные. Мы должны получить более низкие цены, мы должны получить еще больше инновации", - сообщил Д.Трамп.
Кроме того, президент США "предложил руководителям вернуть свои компании обратно в Соединенные Штаты".
"Наша торговая политика будет выставлять приоритеты", - пообещал он.
По его словам, неправильно, что в США без особых барьеров поступают лекарства, произведенные в других странах.
"У наших фармацевтических фирм есть большие финансовые ресурсы, чтобы ускорить развитие новых лекарств", - заявил Д.Трамп.
Как сообщал УНН, Д.Трамп назначил нового главу пограничной службы США.