Д.Трамп заборонив лобістам діяльність у США

Діяльність лобістів від іноземних держав заборонена безстроково.

Діяльність інших організацій, чий лобізм спрямований в інше русло припинена на 5 років.

Як повідомляв УНН, старша донька колишнього президента США Барака Обами Малія приєдналася до протестів проти будівництва нафтопроводу Dakota Access.