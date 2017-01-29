Д.Трамп заборонив лобістам діяльність у США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп наклав заборону на діяльність організацій, що офіційно лобіюють інтереси іноземних урядів, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Діяльність лобістів від іноземних держав заборонена безстроково.
Діяльність інших організацій, чий лобізм спрямований в інше русло припинена на 5 років.
Як повідомляв УНН, старша донька колишнього президента США Барака Обами Малія приєдналася до протестів проти будівництва нафтопроводу Dakota Access.