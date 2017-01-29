Д.Трамп запретил лоббистам деятельность в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Дональд Трамп наложил запрет на деятельность организаций, которые официально лоббируют интересы иностранных правительств, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Деятельность лоббистов от иностранных государств запрещена бессрочно.
Деятельность других организаций, чей лоббизм направлен в другое русло приостановлена на 5 лет.
Как сообщал УНН, старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия присоединилась к протестам против строительства нефтепровода Dakota Access.