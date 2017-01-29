Д.Трамп запретил лоббистам деятельность в США

Деятельность лоббистов от иностранных государств запрещена бессрочно.

Деятельность других организаций, чей лоббизм направлен в другое русло приостановлена ​​на 5 лет.

Как сообщал УНН, старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия присоединилась к протестам против строительства нефтепровода Dakota Access.