Д.Трамп є більшою за Brexit невизначеністю для ЄС - Ф.Хеммонд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президентство Дональда Трампа у США може створити більшу невизначеність для Європейського Союзу, ніж рішення Великої Британії покинути блок. Про це в п'ятницю заявив британський міністр фінансів Філіп Хеммонд у Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Brexit представив невизначеність. Я думаю, що зміна адміністрації в США представила навіть більшу невизначеність для Європейського Союзу", - сказав Ф.Хеммонд.
Ф.Хеммонд, колишній міністр закордонних справ Британії, заявив, що країни ЄС дуже відрізняються у тому, наскільки великою вони бачать загрозу безпеки з боку Росії.
"Все, що змінює усталений статус-кво в Європі, яка має сусідом Росію, але живе під захисною парасолькою США, як це є,.. зіграє в динаміці ЄС", - додав міністр.