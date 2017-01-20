Д.Трамп является больше Brexit неопределенностью для ЕС - Ф.Хеммонд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президентство Дональда Трампа в США может создать большую неопределенность для Европейского Союза, чем решение Великобритании покинуть блок. Об этом в пятницу заявил британский министр финансов Филип Хэммонд в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Brexit представил неопределенность. Я думаю, что смена администрации в США представила даже большую неопределенность для Европейского Союза", - сказал Ф.Хеммонд.
Ф.Хеммонд, бывший министр иностранных дел Великобритании, заявил, что страны ЕС очень отличаются в том, насколько большой они видят угрозу безопасности со стороны России.
"Все, что изменяет привычный статус-кво в Европе, имеет соседом Россию, но живет под защитным зонтиком США, как это .. сыграет в динамике ЕС", - добавил министр.