Д.Трамп является больше Brexit неопределенностью для ЕС - Ф.Хеммонд

"Brexit представил неопределенность. Я думаю, что смена администрации в США представила даже большую неопределенность для Европейского Союза", - сказал Ф.Хеммонд.

Ф.Хеммонд, бывший министр иностранных дел Великобритании, заявил, что страны ЕС очень отличаются в том, насколько большой они видят угрозу безопасности со стороны России.

"Все, что изменяет привычный статус-кво в Европе, имеет соседом Россию, но живет под защитным зонтиком США, как это .. сыграет в динамике ЕС", - добавил министр.