Д.Трамп виступить із промовою перед Конгресом 28 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Спікер Палати представників Пол Райан запросив президента США Дональда Трампа виступити на спільному засіданні обох палат Конгресу США 28 лютого. Про це заявив під час прес-конференції в Капітолії, повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Зазначається, аналогічне запрошення отримував на початку свого президентства в 2009 році 44-й президент США Барак Обама.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп планує зберегти директора ФБР на своїй посаді.