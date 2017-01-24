Д.Трамп выступит с речью перед Конгрессом 28 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Спикер Палаты представителей Пол Райан пригласил президента США Дональда Трампа выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США 28 февраля. Об этом заявил во время пресс-конференции в Капитолии, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Отмечается, аналогичное приглашение получал в начале своего президентства в 2009 году 44-й президент США Барак Обама.
Как сообщал УНН, Д.Трамп планирует сохранить директора ФБР на своем посту.