Д.Трамп выступит с речью перед Конгрессом 28 февраля

КИЕВ. 24 января. УНН. Спикер Палаты представителей Пол Райан пригласил президента США Дональда Трампа выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США 28 февраля. Об этом заявил во время пресс-конференции в Капитолии, сообщает УНН со ссылкой на Politico.