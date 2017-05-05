Д.Трамп вирішив відвідати Саудівську Аравію та Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення лідерів Саудівської Аравії, Ізраїлю відвідати їхні країни, а також щодо зустрічі з президентом Палестинської адміністрації Махмудома Аббасом, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті Білого дому.
"Президент Трамп прийняв запрошення зберігача двох святинь короля Салмана бен Абд аль-Азіза Аль Сауда відвідати Королівство Саудівська Аравія в кінці цього місяця. Цей візит знову підтвердить міцне партнерство між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією і дозволить керівникам обговорити питання, що мають стратегічне значення, включаючи зусилля по боротьбі з терористичними угрупованнями та дискредитації радикальних ідеологій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Д.Трамп також прийняв запрошення президента Ізраїлю Реувена Рівліна і прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху відвідати цю країну.
"Лідери обговорять низку регіональних питань, в тому числі необхідність протидії загрозам з боку Ірану і його представників. Вони також обговорять шляхи досягнення справжнього і тривалого миру між ізраїльтянами і палестинцями", - зазначається в повідомленні.
Поряд з цим президент США "прийняв запрошення президента Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса зустрітися з ним, щоб обговорити шляхи досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями".
Як повідомляв УНН, Д.Трамп пообіцяв досягти ізраїльсько-палестинського врегулювання.