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Д.Трамп вирішив відвідати Саудівську Аравію та Ізраїль

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення лідерів Саудівської Аравії, Ізраїлю відвідати їхні країни, а також щодо зустрічі з президентом Палестинської адміністрації Махмудома Аббасом, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті Білого дому.

Д.Трамп вирішив відвідати Саудівську Аравію та Ізраїль

"Президент Трамп прийняв запрошення зберігача двох святинь короля Салмана бен Абд аль-Азіза Аль Сауда відвідати Королівство Саудівська Аравія в кінці цього місяця. Цей візит знову підтвердить міцне партнерство між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією і дозволить керівникам обговорити питання, що мають стратегічне значення, включаючи зусилля по боротьбі з терористичними угрупованнями та дискредитації радикальних ідеологій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Д.Трамп також прийняв запрошення президента Ізраїлю Реувена Рівліна і прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху відвідати цю країну.

"Лідери обговорять низку регіональних питань, в тому числі необхідність протидії загрозам з боку Ірану і його представників. Вони також обговорять шляхи досягнення справжнього і тривалого миру між ізраїльтянами і палестинцями", - зазначається в повідомленні.

Поряд з цим президент США "прийняв запрошення президента Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса зустрітися з ним, щоб обговорити шляхи досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями".

Як повідомляв УНН, Д.Трамп пообіцяв досягти ізраїльсько-палестинського врегулювання.

 

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