Д.Трамп решил посетить Саудовскую Аравию и Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп принял приглашение лидеров Саудовской Аравии, Израиля посетить их страны, а также относительно встречи с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте Белого дома.
"Президент Трамп принял приглашение хранителя двух святынь короля Салмана бен Абд аль-Азиза Аль Сауда посетить Королевство Саудовская Аравия в конце этого месяца. Этот визит вновь подтвердит прочное партнерство между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией и позволит руководителям обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение, включая усилия по борьбе с террористическими группировками и дискредитации радикальных идеологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Д.Трамп также принял приглашение президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху посетить эту страну.
"Лидеры обсудят ряд региональных вопросов, в том числе необходимость противодействия угрозам со стороны Ирана и его представителей. Они также обсудят пути достижения настоящего и прочного мира между израильтянами и палестинцами", - отмечается в сообщении.
Наряду с этим президент США "принял приглашение президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса встретиться с ним, чтобы обсудить пути достижения мира между израильтянами и палестинцами".
Как сообщал УНН, Д.Трамп пообещал достичь израильско-палестинского урегулирования.