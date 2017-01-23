Д.Трамп сьогодні підпише розпорядження щодо відносин із Канадою, Мексикою і ТТП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Очікується, що сьогодні президент США Дональд Трамп підпише урядові розпорядження, якими сигналізує про свій намір переглянути нафтову та угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою, а також вихід з угоди про ТТП, передає УНН з посиланням на Іndependent.
За словами двох джерел, наближених до Білого дому, вихід з угоди про Транс-Тихоокенаське партнерство (ТТП) буде першою виконавчою дією Д.Трампа, яку він повинен розпочати сьогодні вранці.
Ще наприкінці листопада Д.Трамп заявив, що ТТП — “потенційна катастрофа для нашої країни”.
У неділю президент США повідомив, що він планує зустрітися з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Мексики Пенья Ньето.
“Ми збираємося почати перемовини, які мають відношення до нафти”, — розповів він, маючи на увазі зустріч з президентом Мексики, зазначивши, що також в ході розмови будуть обговорюватися питання імміграції і безпеки на кордоні з Мексикою.
Зазначається, що підписанням розпоряджень Д.Трампом розпочнеться в Овальному кабінеті о 10:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом).
Нагадаємо, 20 січня Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті підписав перші укази.