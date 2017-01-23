Д.Трамп сегодня подпишет распоряжение об отношениях с Канадой, Мексикой и ТТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Ожидается, что сегодня президент США Дональд Трамп подпишет правительственные распоряжения, которыми сигнализирует о своем намерении пересмотреть нефтяное и соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, а также выход из соглашения о ТТП, передает УНН со ссылкой на Іndependent.
По словам двух источников, близких к Белому дому, выход из соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП) будет первым исполнительным действием Д.Трампа, которое он должен начать сегодня утром.
Еще в конце ноября Д.Трамп заявил, что ТТП - "потенциальная катастрофа для нашей страны".
В воскресенье президент США сообщил, что он планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Пенья Ньето.
"Мы собираемся начать переговоры, которые имеют отношение к нефти", - рассказал он, имея в виду встречу с президентом Мексики, отметив, что также в ходе беседы будут обсуждаться вопросы иммиграции и безопасности на границе с Мексикой.
Отмечается, что подписание распоряжений Д.Трампом начнется в Овальном кабинете в 10:30 по местному времени (20:30 по Киеву).
Напомним, 20 января Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете подписал первые указы.