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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп сегодня подпишет распоряжение об отношениях с Канадой, Мексикой и ТТП

Д.Трамп сегодня подпишет распоряжение об отношениях с Канадой, Мексикой и ТТП

Киев • УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Ожидается, что сегодня президент США Дональд Трамп подпишет правительственные распоряжения, которыми сигнализирует о своем намерении пересмотреть нефтяное и соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, а также выход из соглашения о ТТП, передает УНН со ссылкой на Іndependent.

По словам двух источников, близких к Белому дому, выход из соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП) будет первым исполнительным действием Д.Трампа, которое он должен начать сегодня утром.

Еще в конце ноября Д.Трамп заявил, что ТТП - "потенциальная катастрофа для нашей страны".

В воскресенье президент США сообщил, что он планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Пенья Ньето.

"Мы собираемся начать переговоры, которые имеют отношение к нефти", - рассказал он, имея в виду встречу с президентом Мексики, отметив, что также в ходе беседы будут обсуждаться вопросы иммиграции и безопасности на границе с Мексикой.

Отмечается, что подписание распоряжений Д.Трампом начнется в Овальном кабинете в 10:30 по местному времени (20:30 по Киеву).

Напомним, 20 января Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете подписал первые указы.

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