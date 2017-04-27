Д.Трамп розширив повноваження Пентагону в Сирії та Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп розширив повноваження Пентагону в Сирії та Іраку, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що своїм рішенням Д.Трамп дозволив міністрові оборони США Джиму Меттісу розмістити більше військ в Сирії та Іраку.
Рішення було прийнято з метою підвищити ефективність військової операції США проти бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".
Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox Business заявив, що Вашингтон не планує значне розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії.
Також нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет “Томагавк” по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб.
Президент США Дональд Трамп назвав ракетний удар відплатою за хімічну атаку.