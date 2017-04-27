Д.Трамп расширил полномочия Пентагона в Сирии и Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп расширил полномочия Пентагона в Сирии и Ираке, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что своим решением Д.Трамп разрешил министру обороны США Джиму Мэттису разместить больше войск в Сирии и Ираке.
Решение было принято с целью повысить эффективность военной операции США против боевиков террористической организации "Исламское государство".
Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон не планирует значительное расширение своего участия в военном конфликте в Сирии.
Также напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб.
Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.