Д.Трамп розповів про “прекрасний” листі від Б.Обами, але відмовився його показувати

“Я думаю, що багато з них були написані в подібній манері. Насправді, я подзвонив йому і подякував за думки в цьому листі”, - заявив Д.Трамп в інтерв’ю телеканалу АВС, зазначивши при цьому, що лист було "так добре написано".

Як пише видання, Д.Трамп відмовився дати журналісту прочитати лист, однак зазначив, що це послання було більше, ніж замітки, написані попередніми президентами.

Нагадаємо, президент США Барак Обама, слідуючи давній традиції, залишив записку своєму наступнику - Дональду Трампу. Невелике послання 44-й президент поклав у верхній ящик робочого столу в Овальному кабінеті.