Д.Трамп рассказал о "прекрасном" письме от Б.Обамы, но отказался его показывать

"Я думаю, что многие из них были написаны в подобной манере. На самом деле, я позвонил ему и поблагодарил за мысли из письма", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу АВС, отметив при этом, что письмо было "так хорошо написано".

Как пишет издание, Д.Трамп отказался дать журналисту прочитать письмо, однако отметил, что это послание было больше, чем заметки, написанные предыдущими президентами.

Напомним, президент США Барак Обама, следуя давней традиции, оставил записку своему преемнику - Дональду Трампу. Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.