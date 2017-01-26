Д.Трамп рассказал о "прекрасном" письме от Б.Обамы, но отказался его показывать
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама оставил ему "прекрасное" письмо в ящике стола в Овальном кабинете, передает УНН со ссылкой The Hill.
"Я думаю, что многие из них были написаны в подобной манере. На самом деле, я позвонил ему и поблагодарил за мысли из письма", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу АВС, отметив при этом, что письмо было "так хорошо написано".
Как пишет издание, Д.Трамп отказался дать журналисту прочитать письмо, однако отметил, что это послание было больше, чем заметки, написанные предыдущими президентами.
Напомним, президент США Барак Обама, следуя давней традиции, оставил записку своему преемнику - Дональду Трампу. Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.