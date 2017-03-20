Д.Трамп розкритикував дії Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп різко розкритикував дії лідера КНДР Кім Чен Ина, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Він веде себе дуже, дуже погано, скажу я вам,” — заявив американський лідер у Флориді, де провів вихідні в заміській резиденції Мар-а-Лаго.
Д.Трамп також сказав, що проводив зустрічі з питання Північної Кореї, але не уточнив, що конкретно обговорював.
Так, 19 березня, Корейська народно-демократична республіка провела успішне випробування нового ракетного двигуна. Повідомлення про випробування двигуна збіглися за часом з візитом держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Пекін.
Нагадаємо, Сполучені Штати не виключають можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам. США та Китай мають намір поглибити співпрацю задля пошуку рішення в конфлікті навколо ядерної програми КНДР.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Рекс Тіллерсон не виключає, що в рамках “взаємного стримування” в Японії може з’явитися ядерна зброя.