Д.Трамп раскритиковал действия Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действия лидера КНДР Ким Чен Ына, передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Он ведет себя очень, очень плохо, скажу я вам", - заявил американский лидер во Флориде, где провел выходные в загородной резиденции Мар-а-Лаго.
Д.Трамп также сказал, что проводил встречи по вопросу Северной Кореи, но не уточнил, что конкретно обсуждал.
Так, 19 марта, Корейская Народно-Демократическая Республика провела успешное испытание нового ракетного двигателя. Сообщение об испытаниях двигателя совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин.
Напомним, Соединенные Штаты не исключают возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам. США и Китай намерены углубить сотрудничество для поиска решения в конфликте вокруг ядерной программы КНДР.
Как сообщал УНН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключает, что в рамках "взаимного сдерживания" в Японии может появиться ядерное оружие.