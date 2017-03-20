Д.Трамп раскритиковал действия Ким Чен Ына

"Он ведет себя очень, очень плохо, скажу я вам", - заявил американский лидер во Флориде, где провел выходные в загородной резиденции Мар-а-Лаго.

Д.Трамп также сказал, что проводил встречи по вопросу Северной Кореи, но не уточнил, что конкретно обсуждал.

Так, 19 марта, Корейская Народно-Демократическая Республика провела успешное испытание нового ракетного двигателя. Сообщение об испытаниях двигателя совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин.

Напомним, Соединенные Штаты не исключают возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам. США и Китай намерены углубить сотрудничество для поиска решения в конфликте вокруг ядерной программы КНДР.

Как сообщал УНН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключает, что в рамках "взаимного сдерживания" в Японии может появиться ядерное оружие.