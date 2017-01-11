Д.Трамп прокоментував новини про російський компромат на нього

"Фейкові новини - тотальне політичне полювання на відьом", - написав Д.Трамп.

Раніше телекомпанія CNN повідомила, що у російських спецслужб нібито є компромат на Д.Трампа.

Керівники американських розвідувальних служб 6 січня провели в Нью-Йорку спеціальний брифінг для Д.Трампа. Він був присвячений хакерським атакам на політичні інститути в США, в тому числі на Національний комітет Демократичної партії.