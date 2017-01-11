Д.Трамп прокомментировал новости о российском компромате на него

"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм", - написал Д.Трамп.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.

Руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Д.Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии.