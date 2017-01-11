Д.Трамп прокомментировал новости о российском компромате на него
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Москва собирала на него компромат. В своем микроблоге в Twitter он отметил "фейковые новости" и "политическое охоты на ведьм", передает УНН.
"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм", - написал Д.Трамп.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.
Руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Д.Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии.