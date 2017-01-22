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Д.Трамп прокоментував акції протесту проти нього

Д.Трамп прокоментував акції протесту проти нього

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter прокоментував хвилю акцій протесту, які пройшли в багатьох містах США, передає УНН.

"Спостерігав за вчорашніми протестами, але думав про те, що у нас тільки що пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? А знаменитості лише погіршують ситуацію", - написав Д.Трамп.

Також він зазначив, що цього року інавгурацію подивилися на 11 млн осіб більше, ніж чотири роки тому.

"Вау, свіжі телевізійні рейтинги: 31 мільйон людей подивилися інавгурацію, на 11 мільйонів більше, ніж "дуже хороші" оцінки чотирирічної давності", - завуважив президень США.

Нагадаємо, Білий дім звинуватив ЗМІ у брехні при висвітленні інавгурації Д.Трампа.

Як повідомляв УНН, до двох мільйонів людей взяли участь в марші за права жінок після інавгурації Д.Трампа в різних містах країни.

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