Д.Трамп прокоментував акції протесту проти нього
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter прокоментував хвилю акцій протесту, які пройшли в багатьох містах США, передає УНН.
"Спостерігав за вчорашніми протестами, але думав про те, що у нас тільки що пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? А знаменитості лише погіршують ситуацію", - написав Д.Трамп.
Також він зазначив, що цього року інавгурацію подивилися на 11 млн осіб більше, ніж чотири роки тому.
"Вау, свіжі телевізійні рейтинги: 31 мільйон людей подивилися інавгурацію, на 11 мільйонів більше, ніж "дуже хороші" оцінки чотирирічної давності", - завуважив президень США.
Нагадаємо, Білий дім звинуватив ЗМІ у брехні при висвітленні інавгурації Д.Трампа.
Як повідомляв УНН, до двох мільйонів людей взяли участь в марші за права жінок після інавгурації Д.Трампа в різних містах країни.