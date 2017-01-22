Д.Трамп прокомментировал акции протеста против него

"Наблюдал за вчерашними протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию", - написал Д.Трамп.

Также он отметил, что в этом году инаугурацию посмотрели на 11 млн человек больше, чем четыре года назад.

"Вау, свежие телевизионные рейтинги: 31 млн человек посмотрели инаугурацию, на 11 млн больше, чем "очень хорошие" оценки четырехгодичной давности", - завуважив Президент США.

Напомним, Белый дом обвинил СМИ во лжи при освещении инаугурации Д.Трампа.

Как сообщал УНН, до двух миллионов человек приняли участие в марше за права женщин после инаугурации Д.Трампа в разных городах страны.