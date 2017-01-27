Д.Трамп про розмову з В.Путіним: ще рано говорити про скасування санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп прокоментував свою майбутню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і сказав, що ще рано говорити про скасування санкцій. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єром Великої Британії Терезою Мей, передає УНН з посиланням на The Guardian.
На питання журналістів про що розмовлятиме Д.Трамп з В.Путіним і чи будуть зняті санкції він заявив, що ще рано говорити про санкції. Але президент США зазначив, що хоче хороших відносин з усіма країнами, але з деякими країнами це не можливо.
Він додав, що він би хотів хороших відносин з Росією та Китаєм.
Як повідомляв УНН, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що запланована розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним має покласти край спекуляціям навколо питання санкцій.